Proietti Ismea | Biologico centrale in Italia e Ue ma deve recuperare appeal

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Roma, 17 lug. (Adnkronos) – “Ilnelle ambizioni green dell?Europa e dell?”. Lo ha dichiarato il presidenteLivio, in occasione del rapporto Bio in cifre, presentato oggi a Bracciano al tradizionale “Appuntamento con il bio”. Una centralità dimostrata anche dalla “pluralità di interventi normativi e di azioni strategiche che il nostro Paese ha riservato al settore, tra cui il Piano nazionale per la produzione biologica, varato quest?anno, e il decreto del 2023 che esalta il ruolo e l?importanza dei biodistretti, come quello del Lago di Bracciano e Martignano, di cui oggi abbiamo potuto apprezzare le qualità”.