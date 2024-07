Politica al servizio dei più fragili Elettrocardiografo donato all’Istituto Padre Ludovico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Laaldel territorio e dei più: consegnato unda Casoria", centro d’eccellenza per l’attività riabilitativa, psicoeducativa e l’assistenza socio-sanitaria a pazienti con disabilità fisiche, psichiche, sensoriali e con disturbi comportamentali. Su iniziativa di Francesca Centrone, educatrice per tanti anni presso l’Istituto Serafico, la coalizione di centro destra di Bastia Umbra - Lista civica Paola Lungarotti Sindaco, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, insieme a Paola Lungarotti - hal’di nuova generazione. in grado di mostrare, acquisire, stampare e archiviare esami ECG a riposo per adulti, pediatrici e neonatali. Il dispositivo consente l’invio automatico dell’esame in formato nativo all’applicativo Cardioline WebApp, il sistema di refertazione remota.