Penso che questo sarà il miglior anno della AEW

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Un semplice tweet accompagnato dalla gif “I feel vigorous”. Tony Khan lo dice senza mezzi termini, accompagnato da quello spirito fanciullo che lo riporta al passato. Ad un se stesso nella cameretta mentre divorava le videocassetteECW. Siamo stati abituati alle dichiarazioni di Tony. Spesso molto entusiastiche. Questa lo è più di tutti: il 2024l’e per la AEW. Era necessario farla? Soprattutto in un momento in cui la compagnia non vive certamente ilmomentosua storia. Dove fatica a fare ascolti, fatica a convincere con gli show, fatica a rinnovare il contratto televisivo, è un prodotto freddo a cui il pubblico preferisce altro. Per scrivere una frase del genere devi avere in mano cose davvero grosse. Innanzitutto un contratto televisivo importante.