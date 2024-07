Partita del cuore la sfida tra la nazionale politici e cantanti a L’Aquila VIDEO

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Per una sera ihanno messo gli scarpini da gioco eto iper ladel. Unanel segno del divertimento. Li vediamo sempre in giacca e cravatta, ma questa volta ihanno deciso di scendere in campo con una veste differente: quella di calciatori. Molti dei parlamentari sono stati protagonisti delladelcontro i. 90 minuti di spettacolo e divertimento con un solo obiettivo: raccogliere fondi per gli ospedali pediatrici. Lavince ladel– Notizie.com – foto AnsaAlla fine l’hanno spuntata iai calci di rigore. Una serata che sarà trasmessa in differita questa sera (mercoledì 17 luglio) su Rai 1. Un’occasione per non perdersi le grandi giocate in campo di Renzi, Furfaro, Donno, Schlein. Insomma, è stata davvero una notte magica con uno scopo benefico.