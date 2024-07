Palinsesti Italia 1 2024 2025 | nuovi programmi e Le Iene triplicano

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 17 luglio 2024)1 si prepara a un'importante trasformazione nella prossima stagione televisiva, puntando su un intrattenimento variegato e di qualità. Pier Silvio Berlusconi, durante la presentazione deiMediaset, ha delineato la nuova mission della rete: "Vorremmo portare su1 dell'intrattenimento per dare una nuova marcatura editoriale, più che per fare ascolto". Un obiettivo ambizioso che promette di rivoluzionare l'offerta del canale, mettendo al centroinnovativi e spettacoli coinvolgenti. Lesu1 tornano con un triplice appuntamento settimanale. Oltre al tradizionale episodio dedicato all'inchiesta, il pubblico potrà seguire Inside, un approfondimento giornalistico, e LeShow, un format che Federico Di Chio, Direttore Marketing Strategico, descrive come uno spazio dedicato alla spettacolarità e alla brillantezza.