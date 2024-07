No la Svizzera non ha vietato l’hijab tramite un referendum

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Il 16 luglio 2024 è stato pubblicato un post su X in cui si legge che con un«lahae non riconosce più l’Islam come religione ufficiale». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il 7 marzo 2021 i cittadini svizzeri hanno votato a favore di unche chiedeva di inserire in Costituzione il divieto di «dissimulare» in tutto il Paese il proprio viso negli spazi pubblici e nei luoghi accessibili al pubblico, a eccezione dei luoghi di culto. In questo modo dunque è statoalle donne musulmane di indossare il burqa, il velo integrale che copre il corpo dalla testa ai piedi, compresi gli occhi che vengono schermati da una griglia di stoffa, così come il niqab, che copre la testa e il viso, ma non gli occhi. Questa normativa era già in vigore nel Canton Ticino e nel Canton San Gallo.