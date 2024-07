Meteo mercoledì l’ondata di caldo rincara la dose

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 17 luglio 2024) PrevisioniItalia La situazione. Secondo le previsioni, Dopo un incipit nella giornata di lunedì che ha visto i valori massimi sfiorare i 40°C su diverse località,diafricano prosegue senza indugio ed è pronta are la. Questa mattina alle 9:00 molte regioni come Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Sicilia si trovano già oltre la soglia dei 30°C. Nei prossimi giorni le regioni più esposte saranno quelle centro meridionali e solo una parte del Nord, soprattutto l’Emilia Romagna e il Nordest. I valori più elevati si raggiungeranno al Centro e al Sud, qui non si escludono punte di 42°C ma al Nord le temperature saranno affiancate da alti tassi di umidità e quindi con un disagio fisico ugualmente molto elevato.