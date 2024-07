Menaggio si tuffa nel lago di Como e non riemerge più | disperso studente inglese di 22 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 17 luglio 2024), 17 luglio 2024 – Ricerche in corso per unodi 22, ospite di un hotel della Tremezzina, che mercoledì pomeriggio non è più riaffiorato dopo un’immersione nel Lario. Assieme alla sua compagna, di duepiù giovane, aveva noleggiato una barca, che sarebbe però andata alla deriva mentre i due ragazzi facevano un bagno al largo dalla riva, anche con immersioni. Solo la ragazza è riuscita a chiedere aiuto, quando è riemersa e si è resa contro di non poter più raggiungere la barca, ma soprattutto che il compagno era sparito. La Guardia Costiera diha avviato le ricerche, coordinate dai carabinieri di. La ragazza, illesa, è stata portata in via precauzionale all’ospedale di