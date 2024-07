Meloni a Tripoli | I migranti illegali sono nemici di quelli legali

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 17 luglio 2024) AGI - "Idi". Lo ha detto la premier Giorgia, in un passaggio del suo intervento al Trans-Mediterranean Migration Forum in corso adove è stata accolta dal primo ministro del governo di unità nazionale libico Abdulhameed M. Dabaiba. "Negli ultimi anni in Italia non abbiamo potuto consentire a moltidi venire" in Italia "perché ne avevamo troppi irregolari. Le organizzazioni criminali - ha spiegato - vogliono decidere loro chi ha diritto di entrare nel nostro Paese e chi no". "Abbiamo bisogno di un approccio nuovo a trecentosessanta gradi, dobbiamo combattere i trafficanti di uomini,i più potenti criminali nel mondo", ha rimarcato il premier tornando a porre la questione del rispetto dei diritti umani.