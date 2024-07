Maria lo passa a Silvia Clamorosa decisione a Mediaset su De Filippi e Toffanin | cede il meglio

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Pier Silvio Berlusconi non ha mai nascosto la sua gratitudine, il suo rispetto e la sua ammirazione per la cosiddetta incontrastata regina di Canale 5 e, diciamolo, diDeè una lavoratrice instancabile e brillante, proprio come lo fu il marito Maurizio Costanzo. Un progetto con. Da diversi anni sembra cheDe( e con lo zampino dell’amico e capo Pier Silvio Berlusconi) sia interessata ad una collaborazione con, indiscutibile simbolo di Verissimo e ormai dal lontano 2006 quando ne prese le redini ma lei pare declinasse sempre. Oggi il loro accordo clamoroso. Se ne era parlato già qualche settimana fa sui diversi siti di gossip e televisione. Adesso l’indiscrezione suDesi starebbe facendo sempre più concreta per il piacere del pubblico.