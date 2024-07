Marco Maddaloni svela i guadagni esatti del Grande Fratello e L’Isola

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Sono moltissimi i vip e gli addetti ai lavori che sostengono che i cachet per i reality sono notevolmente abbassati rispetto a qualche anno fa. Ma quando guadagnano adesso i concorrenti del GF, dedei Famosi e di Pechino Express? Ovviamente i compensi vanno in base alla popolarità del personaggio, ma possiamo farci un’idea grazie alle nuove rivelazioni fatte da. Il campione di judo ospite a Pop Podcast ha parlato dei suoinei reality e li ha elencati con precisione.ha dichiarato di aver preso 1.500 Euro a settimana a Pechino Express, 4.000 Euro adei Famosi e 5.000 Euro nell’ultima edizione del. Il judoka ha anche specificato che i montepremi per metà vanno in beneficenza e che il 50% che resta è in gettoni d’oro e che è anche soggetto a delle trattenute.