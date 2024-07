Londra si muove per riformare la difesa Ecco la Strategic Defense Review

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 17 luglio 2024) A due settimane dal suo insediamento, il nuovo governo laburista inglese guidato dal primo ministro Keir Starmer ha lanciato oggi una revisione radicale delladel Regno Unito, finalizzata a “rendere la Gran Bretagna sicura in patria e forte all’estero per i decenni a venire”. Anche se la notizia di decisione non arriva ex-abrupto (il neo-nominato segretario di Stato allaJohn Haley aveva già anticipato questa mossa durante la sua partecipazione al Nato Public Forum tenutosi in parallelo al summit di Washington, mentre allo stesso evento Starmer aveva sottolineato il suo impegno a raggiungere il 2,5% del Pil nelle spese della, senza però fornire alcuna ancora temporale), essa segnala l’importanza che per questo governo ricopre la dimensione securitaria, in tutte le sue sfumature.