Le borse di tendenza del prossimo autunno già nei negozi

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Il mondo della moda non si ferma mai, nemmeno durante i mesi di vacanza. Di fatti, stanno arrivando proprio in queste settimane nelle boutique di lusso le2024 per le quali perderemo la testa da settembre in poi. Ormai molto più di un elemento funzionale all’interno del proprio guardaroba, sono lo statement di stile sul quale investire. Già da ora. Si perché i design più cool dell’2024 sono già arrivati ino, registrando le prime tendenze che domineranno la stagione. Da acquistare subito e sfoggiare non appena rientrati in città, ecco i modelli più in voga che (ancora per poco) nessuno conosce.