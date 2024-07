La vicenda dello striscione Regeni | Per quale motivo è stato rimosso?

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Dopo la sostituzioneper la richiesta di verità per Giuliocon un manifesto di benvenuto alle Farfalle della ginnastica artistica, i gruppi consiliari di opposizione "Follonica a Sinistra", Partito Democratico, Lista Andrea Pecorini, domandano spiegazioni sulla decisione presa dal sindaco Matteo Buoncristiani. "Giuliofu ucciso in Egitto nel febbraio 2016 mentre svolgeva un lavoro di ricerca sui sindacati che si oppongono al regime del Cairo – esordiscono –. Per questo, da anni sulla parete del Palazzo comunale si trovava unoper chiedere ‘Verità per Giulio’. La città di Follonica ha sempre supportato questa battaglia di verità e giustizia.