La Sella si aggrappa a Delfino | Sono centese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024)capitano e una squadra con voglia di vincere. E’ questo il desiderio di Nicolai e Di Paolantonio, intervenuti ieri alla Baltur Arena nella conferenza stampa di presentazione della prossima stagione. Volontà quindi, ma anche certezze, come Carlos, che proseguirà la sua avventura a Cento con la fascia al braccio. "Sarà per noi una stagione molto importante: sappiamo di avere tante responsabilità, ma sia io che il coach siamo già sintonizzati con la piazza – afferma il gm, che da poche settimane ha preso il posto del partente Iozzelli –. Stiamo costruendo un gruppo giovane con voglia di vincere, ma senza rinunciare all’esperienza: l’obbiettivo è avere un collettivo con carisma, freschezza e volontà. Sarà un lungo viaggio che affronteremo assieme a società e tifosi, in sinergia verso lo stesso risultato".