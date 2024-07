La morsa della siccità fa sempre più male | Serve un invaso ma la Regione latita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) La fotografia sullo statodisponibilità idrica in provincia la danno i dati dello storico Osservatorio Serpieri di Urbino: a giugno sono caduti 22,9 millimetri di pioggia in cinque giorni piovosi. Queste precipitazioni rappresentano solo il 37% dei millimetri di pioggia attesi. Nel primo semestre abbiamo avuto 307 millimetri di pioggia contro i 420media: mancano all’appello un quarto delle precipitazioni di questo periodo, quello in cui solitamente le falde si ricaricano, anche in vista di quel periodo diche negli ultimi anni si sta spostandopiù avanti, comprendendo settembre e lambendo anche il mese di ottobre. Soffrono il Metauro, il Foglia e il Candigliano. Nonostante le ordinanze dei Comuni per limitare l’utilizzo di acqua potabile derivata dal pubblico acquedotto.