Investire sicuro in un conto deposito rende ancora

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Sembrava fosse al capolinea il periodo fortunato dei conti, con rendimenti anche fino al 5% che hanno spostato i risparmi degli italiani in salvadanai sicuri e con un rendimento garantito tra i più alti degli ultimi dieci anni. E invece l’atteggiamento attendista della Bce che ha scombinato piani e previsioni circa l’andamento dei tassi di interesse sui mercati finanziari, ha rimesso in discussione il ruolo dei conti. Per verificare quanto si può guadagnare con un semplice investimento in un, basta consultare l’elenco delle migliori offerte selezionate da ConfrontaConti.it tra le banche partner. A luglio vincolare la somma di 30.000 euro per 12 mesi861,30 euro netti a fine periodo, con un Tasso lordo del 4,15% e un Tasso netto del 3,15%.