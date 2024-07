Giornata nera per i pendolari Treni con 80 mintuti di ritardo | È un dramma vogliamo risposte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Un disastro anche ieri mattina. Un regionale con 80 minuti di, un freccia con altri 50 e infine - dulcis in fundo - un intercity con 25 minuti. Senza considerare i “mini ritardi” di 10 minuti delle ore successive, fino alle 8:30. Niente di peggio per cominciare la. Ma alla fine è diventata questa classica colazione amara per iaretini che ogni giorno sanno di dover incrociare le dita per arrivare in orario al lavoro o all’università. Altro che quarto d’oro accademico, spesso con i ritardi ditalia si sfora anche di un’ora, garantiscono iche hanno dovuto prendersi anche un permesso per compensare il disagio. Oltre il danno anche a beffa. La situazione di ieri era critica in tutti i versanti, se da Arezzo si voleva raggiungere il Nord Italia.