Gb antiterroismo contro immigrazione

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 17 luglio 2024) 13.20 Il programma del nuovo governo britannico guidato da Keir Starmer è stato letto da Re Carlo III in Parlamento. Prevista la costituzione di una forza di coordinamento di polizia dotata dei poteri dell'antiterrorismo per contrastare l'"illegale". Ribaditi gli impegni del Regno Unito a fianco della Nato, il sostegno a una soluzione a 2 Stati in Medioriente, il rafforzamento dell'organo dillo sui conti pubblici, la riforma della Camera dei Lord, l'aumento delle spese militari, un'autorità per il calcio.