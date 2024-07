Fondo Valle Isclero completata l’illuminazione della Galleria Monticello

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUltimati i lavori per la messa in sicurezza e l’impianto di illuminazione nellanel territorio di Airola sulla Strada. Da ieri sera 16 luglio il tunnel, lungo 320 metri, sarà interamente illuminato. Lo comunica Nino Lombardi, PresidenteProvincia di Benevento, che, dopo un “briefing” con il Dirigente del Settore Infrastrutture Angelo Carmine Giordano che gli ha illustrato l’intervento svolto dalla Ditta Matera srl, ha espresso viva soddisfazione per il punto fermo conseguito. Del resto, l’opera è molto attesa dagli utentie dalle stesse Istituzioni locali che più volte hanno reclamato per i problemi causati alla circolazione stradale dal buio del tunnel soprattutto quando lo si imbocca con la luce del sole negli occhi.