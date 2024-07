Emio L’uomo che sorride | Famicom Detective Club annunciato il gioco misterioso per Nintendo Switch

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 17 luglio 2024)ha appenaufficialmenteche, nuovodefinito dalla Grande N come un inquietante e contorto thriller in arrivo sunel corso della giornata del 29 agosto 2024. La Casa di Kyoto ha quindi deciso di annunciare ufficialmente ilal centro di un teaser publicato appena pochi giorni fa, dove è possibile vedere un uomo mascherato con addosso una busta di carta con disegnata sopra una facciante. Ma come abbiamo accennato ad inizio articolo,haufficialmenteche, avventura grafica che si pone come la nuova storia diin 35 anni.