Dramma in spiaggia nonna Sabina muore davanti alla famiglia Il gesto per la nipotina di 3 anni poi la tragedia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 17 luglio 2024) La giornata di martedì 16 luglio è stata segnata da una serie di drammi in. In Sardegna, nelladi Pittulongu di Olbia, un 57enne è stato colpito da un malore che lo ha ucciso. L’uomo era sdraiato su di un lettino quando, forse a causa del caldo, si è sentito male. Ad accorgersi delle difficoltà del 57enne sono stati i suoi vicini di ombrellone che hanno allertato i bagnini e il personale dello stabilimento che hanno chiamato il 118. A Fano, un anziano di San Costanzo è deceduto intorno alle 9, sul litorale di Torrette. La vittima di 79stava camminando quando ha avuto un malore e si è accasciata nell’acqua. Solo 24 ore prima, un simile episodio era avvenuto sulladi Gimarra, dove un 84enne fanese colpito da un malore è morto per asfissia da annegamento, come ha confermato il medico legale che mattina ha svolto l’esame esterno della salma.