Caso plusvalenze Juve chiesto il processo per 10 dirigenti Tra loro i vecchi vertici della squadra | Agnelli Nedved Arrivabene e Paratici

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 17 luglio 2024) La Procura di Roma hail rinvio a giudizio per l’ex presidententus, Andrea, e altri exbianconeri, tra cui Pavel, Maurizioe Fabio. Le accuse riguardano lee la manovra stipendi.Leggi anche: Thiago Motta e la rivoluzione: Chiellini in società, ma ci sono tanti contratti “che scottano” Dieci indagati Il procedimento coinvolge una decina di indagati. Le accuse variano: aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e false fatturazioni. La Procura di Roma, con gli aggiunti Giuseppe Cascini e Lorenzo Del Giudice, ha preso in carico l’indagine dopo che la Cassazione ha dichiarato l’incompetenza territorialeProcura di Torino. In particolare, secondo l’accusa, si ipotizza ofittizie e manovre sugli stipendi dei calciatori durante la pandemia da Covid-19.