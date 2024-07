Calciomercato Atalanta Percassi gela la Juventus | la frase sulla cessione di Koopmeiners

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 luglio 2024) “è un giocatore fondamentale per l’e la suanon è mai stata prevista nei programmi della società“. Firmato Luca. L’amministrato delegato dell’fa chiarezza sull’eventualedel centrocampista olandese, parole cheno la, molto interessata al calciatore. La trattativa non è mai stata in discesa, le contropartite proposte non hanno fatto vacillare il club nerazzurro che ha sempre sparato alto, 60 milioni e tutti cash. Una cifra che, oggi, lanon sembra essere disposta a spendere, o almeno non prima di aver effettuato qualcheimportante. Stando a quanto dichiarato daperò,non sarebbe proprio sul mercato. E adesso? Difficile che il calciatore si metta di traverso.