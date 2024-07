Autobus di turisti precipita nel burrone | 23 morti nell’impatto

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Tragedia nella mattina di ieri 16 luglio. Unpieno dito in une 23 persone hanno perso la vita. Il mezzo ha fatto un volo di circa 200 metri. Sul posto è arrivato il personale medico sanitario assieme alle forze dell’ordine. Leggi anche: Incendio in una fabbrica di plastica: ci soni feriti gravi Leggi anche: Tragico incidente in moto: Samuel muore a soli 18 annidinelAd Ayacucho, in Perù, undell’azienda trasporti Molina, ieri è rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale. Stando a quanto riportato dall’agenzia peruviana ‘Andina‘, il mezzo avrebbe fatto un volo di circa 200 metri giù da un. Ventitré le persone morte e tredici i feriti. I passeggeri provenivano dalla città di Lima ed erano diretti ad Ayacucho.