ATP Gstaad 2024 Tsitsipas sfiderà Fognini ai quarti Etcheverry e Struff non deludono

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Terza giornata di tabellone principale per quanto riguarda l’ATP 250 che si svolge nel suggestivo scenario di(Svizzera) in altura. Una giornata che è stata aperta dal rocambolesco successo di Fabioin rimonta sul peruviano Juan Pablo Varillas per 3-6 7-6(5) 7-5, annullando per giunta due match point nel secondo parziale.che aidi finale avrà l’onore di affrontare la testa di serie numero 1 Stefanos, attuale numero 12 del mondo. Il greco è riuscito a sbarazzarsi del talento serbo Hamad Medjedovic con il punteggio di 7-6(6) 6-3. Bravo il greco è stato a gestire il tiebreak, sfruttando i passaggi a vuoto del suo avversario che è andato avanti 4-3 e 6-5, sempre con il servizio a disposizione e ad annullare sul 4-5 ben tre set point consecutivi.