Atalanta Percassi | Mai pensato alla cessione di Koopmeiners

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 luglio 2024) “Ladi Teunnon è mai stata nei programmi della società“. Con queste parole l’amministratore delegato dell’, Luca, manda un avvisoJuventus, da tempo interessata al centrocampista olandese. “Si tratta di un giocatore fondamentale per la nostra squadra“, rimarca il dirigente nerazzurro senza smentire né confermare la presenza di offerte. Sul mercato invece,non si sbilancia nemmeno su Matt O’Reilly del Celtic, per caratteristiche molto simile a: “È nostro dovere seguire tanti profili in tutti i ruoli“. Infine, chiusura sul primo acquisto estivo, Ben Godfrey: “Lo seguivamo fin dall’amichevole col Norwich il 30 luglio di 5 anni fa, poi fece una stagione straordinaria e passò all’Everton per un prezzo record per il quale all’epoca non potevamo competere.