Zazzaroni | Inzaghi deve rivincere! L’Inter non si agiti una rivale

(Di martedì 16 luglio 2024) Mancano trentadue giorni al via della nuova Serie A, che scatterà sabato 17 agosto coi primi anticipi., in collegamento con Tutti Convocati su Radio 24, vede unaprincipale perdi. TUTTE IN CORSA – A un mese e un giorno dall’inizio della Serie A 2024-2025 le rivali delnon sono ancora pronte. Così come anche Simoneha qualcosa da sistemare sul mercato. Ma per il giornalista Ivannessuna può tirarsi indietro: «Thiago Motta è venuto lì per vincere, Antonio Conte è lì per vincere. Poi è chiaro,è lì per ripetersi. Adesso tutti hanno delle squadre assolutamente incomplete, pensa alla Juventus che ha undici giocatori in esubero eancora comprarne quattro. Il Napolirisolvere Victor Osimhen, quindi non ha ancora l’attaccante, alla Roma mancano ancora nove giocatori fra riserve e titolari.