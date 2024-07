Visita la Gam di Milano rapinatore gli ruba Patek Philippe da 25mila euro e fugge | bloccato da guardia giurata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 luglio 2024)– Laalla Galleria d'Arte moderna. Il blitz del giovanissimo. La fuga con l'orologio di lusso subito bloccata dalla. Il raid è andato in scena lunedì pomeriggio all'interno dello spazio espositivo di via Palestro, a Porta Venezia: in manette è finito un diciottenne marocchino, portato a San Vittore in attesa dell'udienza di convalida. Vittima del colpo un turista tedesco di 59 anni in vacanza a. Al museo Stando alle prime informazioni, il giovanissimo nordafricano si è avvicinato al tedesco, che era seduto ai tavolini di un bar interno, e gli ha strappato dal polso undel valore di. Le urla del turista hanno richiamato l'attenzione di una, che hailin via Marina e l'ha consegnato agli agenti di una Volante di passaggio.