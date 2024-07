Ultime Notizie Roma del 16-07-2024 ore 12 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 16 luglio 2024)dailynews radiogiornale ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitalini attentato a Donald Trump durante un comizio in Pennsylvania il Tycoon colpito da spari è ferito l’orecchio destro è rimasto cosciente subito rialzato subito dopo l’attentato alzato il pugno prima di essere via dal Tigros Service un ex capo dei Vigili del Fuoco partecipante al comizio ha perso la vita altre due persone sono rimaste gravemente ferite l’attentatore che è stato ucciso dalla Polizia stato identificato come Thomas metti u n della Pennsylvania apparato da un tetto di un edificio nelle vicinanze aveva materiale esplosivo nell’auto con la quale ha guidato fino al comizio è in casa Mi metto dopo un paio d’ore dall’ospedale Trump si è fatto sentire sui social Non mi arrenderò mai viene quella intervista di scrive l’attentato come esperienza surreale e sostiene di essere vivo solo perché ...