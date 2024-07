Sex Roulette cos’è l’ultima pericolosissima challenge di TikTok

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 16 luglio 2024) Negli angoli più oscuri di, si sta diffondendo una nuova: la sex. No, non si tratta di un gioco erotico per ravvivare il rapporto di coppia. Bensì dell’ennesima sfida social che coinvolge ragazzi e ragazze giovanissime, che è tanto pericolosa quanto scioccante. Non si tratta solo di un fenomeno online, ma di una pratica estrema che ha già suscitato preoccupazioni in tutto il mondo. La sexrappresenta infatti l’ultimo, estremo, esempio di come a volte i social possano influenzare comportamenti rischiosi tra i più giovani.la sexLa sexaltro non è che unache coinvolge giovani, spesso minorenni, che si incontrano per partecipare a feste dove vengono consumati rapporti sessuali non protetti. L’obiettivo? Evitare una gravidanza indesiderata.