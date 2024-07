Prime Video annuncia il board per il 2024 25 | Llorente nuovo opinionista

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 luglio 2024)hato le novità sulla rosa dei commentatori per la stagione/2025 di UEFA Champions League. Inoltre sono stati svelati nuovi titoli, mostrando in esclusiva leimmagini di film, serie e show Original ed esclusivi italiani. Marco Foroni, Business lead SportsItalia, ha poito che l’ex attaccante spagnolo Fernando, ex Juventus, Napoli e Udinese, oltre che campione del mondo 2010 ed europeo 2012 con la Nazionale Spagnola, si unirà alla squadra di giornalisti ed espertiper la prossima stagione in cui la piattaforma trasmetterà la miglior partita del mercoledì di Champions League.