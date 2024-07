Prende il via il programma Vivi Baronissi estate 21 eventi per una grande festa

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 16 luglio 2024) Cinema itinerante sotto le stelle, teatro, street art, danza, musica per vivere un’magica e scoprire le bellezze die degli angoli più suggestivi delle frazioni. Ingresso Libero Il Sindaco Anna Petta: “Si respira in Città l’effervescenza di una nuova energia, un cambio di prospettiva radicale: i nostri parchi, le piazze e l’anfiteatro si popolano.è una proposta artistica per permettere a tutti di vivere la magia dell’arte. Creatività è la parola d’ordine per una Città proiettata ad obiettivi ambiziosi e che vuole diventare sempre più attrattiva”. L’Assessore alla Cultura Giuseppe Giordano: “Un’di emozioni per tutte le età, all’insegna della cultura, dell’arte e del divertimento” “L’disi preannuncia ricca digrazie alla rassegna ““, indal 17 luglio al 29 agosto.