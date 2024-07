Pisa in piazza del Duomo il torneo nazionale della balestra antica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024), 16 luglio 2024 - Arriva al'appuntamento clou per gli amantirievocazione storica. Si terrà sabato, indel, la 57esima edizione del. Il programma è stato annunciato oggi in una conferenza stampa in palazzo Gambacorti alla presenza dell’assessore alle tradizionistoria e dell’identità di, Filippo Bedini, Cristiano Scarpellini, presidente Balestrieri di Porta san Marco, Renzo Ciangherotti, segretario Balestrieri di Porta san Marco. L’organizzazione, a cura del gruppo Balestrieri di Porta San Marco, A.P.S. di, ha il patrocinio di Comune di, Regione Toscana, Provincia di, OperaPrimazialena. I banchi di tiro saranno allestiti nella porzione di prato di, nell’angolo tra Porta Nuova, la Torre del Catallo e Torre del Leone.