Morata lo strappo con i tifosi dell’Atletico | volevate… poi cancella il commento

(Di martedì 16 luglio 2024) “Se sono più felice fuori dalla Spagna? Sì, senza dubbio. L’ho detto molte volte. Soprattutto perché la gente mi rispetta. In Spagna non c’è rispetto per niente e nessuno“. Queste le parole che Alvaroaveva rilasciato prima di Spagna-Francia, semifinale di Euro 2024. Una prospettiva che potrebbe diventare presto realtà con il trasferimento del bomber spagnolo al Milan. Dopo la vittoria di Euro 2024, nella qualeha alzato il trofeo da capitano, moltiMadrid hanno riempito i post dicon commenti che lo invitavano a restare: “Non dare retta a chi ti sta criticando ingiustamente“, “Calciatori professionalmente ed umanamente a tuo livello, sono pochissimi“, “Ti voglio sempre nella mia squadra. Non lasciare l’Atleti.