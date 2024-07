Moody’s | Regione meglio dello Stato Per la Giunta una spinta all’autonomia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 luglio 2024) Una conferma dell’opportunità del Piano Lombardia e della possibilità di ricorrere ad un mutuo per finanziarne una parte (se necessario e non prima del 2025) ma anche del potenziale che potrebbe essere messo in campo dallauna volta ottenuta l’autonomia: per laregionale il report diconta soprattutto da questo punto di vista. Nella sua “Credit opinion“ l’Agenzia di rating ha innanzitutto confermato anche per il 2024 il rating regionale al livello “Baa2 stabile“, superiore rispetto a quelloitaliano, fermo al “Baa3 stabile“. "Un caso considerato eccezionale dalla stessa Agenzia e dagli osservatori che si occupano di finanza" fa sapere Palazzo Lombardia nella nota.