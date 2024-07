Michel sconfessa Orbán | L’Ue ha ribadito il suo impegno a sostenere l’Ucraina

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 16 luglio 2024) Strasburgo. Il presidente del Consiglio europeo, Charles, ha compiuto un passo senza precedenti, prendendo carta e penna perre Viktore la sua "missione di pace" in Ucraina perché va contro le posizioni dell'Ue e la stessa pace in Ucraina. In una lettera di due pagine - che il Foglio ha potuto consultare -prende nota del resoconto fornito da Viktordopo i suoi incontri con Vladimir Putin, Xi Jinping, Recep Tayyip Erdogan e Donald Trump, prima di “mettere le cose in chiaro". In una lettera inviata il 12 luglio il primio ministro ungherese aveva proposto di riaprire il dialogo diplomatico con la Russia e di lanciare un'iniziativa per il cessate il fuoco e negoziati di pace, anche in ragione dell'onere finanziario per l'Ue dil'Ucraina dopo un'eventuale elezioni di Donald Trump alla Casa Bianca.