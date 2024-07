Meteo martedì Italia stretta nella morsa del caldo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 16 luglio 2024) PrevisioniLa situazione. Secondo le previsioni, Il vortice di bassa pressione presente tra il Regno Unito e la Francia continua a sfornare perturbazioni destinate a colpire severamente l’Europa centro occidentale. I suoi effetti sull’non saranno determinanti in termini di precipitazioni anche se qualche temporale potrà scorrere lungo l’Arco alpino ma si faranno sentire soprattutto in termini di riscaldamento. La sua evoluzione in quell’area è infatti la causa di un richiamo di correnti calde sahariane che dall’Algeria si spingono verso il Mediterraneo centrale. Correnti che durante il loro tragitto perdono le caratteristiche torride della zona da cui provengono per arricchirsi di umidità.