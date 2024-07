Mergo frontale in superstrada | muore centauro 35enne cuprense

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024)(Ancona), 16 luglio 2024 – Ennesimomorto sulla strada. Un terribile schianto quello di ieri sera attorno alle 23, inche non gli ha lasciato scampo. Ha perso così la vita, sbalzato dalla sua adorata moto, undi Cupramontana. A essergli fatale l’impatto, probabilmente, tra la sua moto e un’automobile, una Dr rossa che condotta da un uomo viaggiava in direzione opposta a quella del, verso Ancona, all’altezza dello svincolo Apiro –. Un tratto dove si è costretti ad effettuare il cambio di corsia. Un urto violentissimo che ha scaraventato il motociclistasulla scarpata dove sarebbe morto praticamente sul colpo. Disintegrata la moto. Inutile ogni tentativo di soccorso per lui. Praticamente illeso invece l’automobilista.