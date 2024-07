L’Ue bastona ancora l’Italia | Più strette sul bilancio statale

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di martedì 16 luglio 2024) Roma, 16 lug – Chenon sia esattamente un cantuccio accogliente pernon è certamente una sorpresa. Come non destano sicuramente sorpresa gli aggiornamenti, inevitabili, che con rigorosità assoluta si presentano sulla questione del “debito”. Quello che Bruxelles chiede costantemente aldi ridurre, non solo a suon di bilanci spesso impeccabili ma anche con la contraddizione di offrirgli strumenti che possono farlo crescere (come il Pnrr). Ue e Italia, Eurogruppo all’attacco: “Serve più rigore sui conti” Come riporta il Giornale, il debito pubblico italiano raggiunge nuovi livelli record. Ed è questo lo strumento di ricatto continentale che mette il BelPaese all’angolo. Chi legge queste pagine sa benissimo quanto non sia sufficiente per avvalorare la tesi del “da contenere”.