LIVE Italia-Finlandia 2-0 Qualificazioni Europei calcio femminile in DIRETTA | inizia il secondo tempo

(Di martedì 16 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’SI QUALIFICA AGLISETUTTE LE COMBINAZIONI 54? Ecco la prima sostituzione, un po’ a sorpresa esce Beccari, probabilmente la migliore in campo, per far posto a Cambiaghi. 53? Risale il campo la, che arriva sul fondo e prova a mettere il pallone arretrato, attentissima in copertura Bonansea. 52? Si muove intanto qualcosa anche sulla panchina azzurra, tra poco potrebbero esserci i primi cambiamenti. 51? GIACINTI!a centimetri dal tris! Sbaglia il rinvio Tamminen, Beccari raccoglie a metà campo e non riesce a tirare subito con l’estremo difensore fuori dai pali. Allora la classe 2004 va in percussione sulla destra, mette in mezzo un pallone basso perfetto per la n.9 che in spaccata sfiora solo il pallone. 50? Bonansea in scivolata stoppa il cross di Hartikainen concedendo solod’angolo.