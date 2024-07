L’impianto Edison Next divide

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) "Che continui o meno la giunta Fiordelmondo non è un problema. Lo sarebbe avere nelle Marche un impianto di quel genere, pericolosissimo". È netto e anche arrabbiato l’ex sindaco Massimo Bacci sulper il trattamento dei terreni inquinati anche da rifiuti pericolosi che dovrebbe nascere alla Zipa. Bacci, perché è contrario a questa piattaforma che la maggioranza definisce un passo importante verso la transizione ecologica? "Ho passato il finesettimana a studiare questo tipo di impianti. Ci sono studi che anche statunitensi fatti nel 2013, accessibili a tutti in rete, che ne dimostrano la pericolosità. Se qualcosa non dovesse funzionare, ci sarebbero serie conseguenze. C’è il rischio di inalazione sostanze e per separare la terra dal rifiuto tramite lavaggio di acqua vengono utilizzati additivi chimici.