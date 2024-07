Il talentuoso Suljanovic va a farsi le ossa in A2

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) Omer, promettentissimo talento 19enne del vivaio biancorosso (24 punti di media nell’ultimo campionato di categoria) andrà alein Serie A2. L’atleta (nella foto)– come ha comunicato ieri la Pallacanestro Reggiana sui propri canali social – è stato infatti ceduto in prestito all’Assigeco Piacenza, squadra da cui proviene proprio Filippo Gallo. A farlo crescere provvederà coach Stefano Salieri, che da sempre dà ampio spazio alle giovani leve nelle sue squadre. Da segnalare, infine, che nell’assemblea di Legabasket che si è tenuta ieri, la Pallacanestro Reggiana è stata incaricata, assieme a Milano, Napoli Tortona, Trento e Venezia, di far parte della commissione per definire il progetto “seconde squadre”, che sarà poi presentato al consiglio federale della Fip. g. g.