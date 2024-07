Il Napoli di Conte oggi all’esordio | 3-4-2-1 subito in campo Rafa Marin

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

esordisce ildi: 3-4-2-1 con Politano e Lindstrom alle spalle di Simeone. Ne scrive il Corriere dello Sport. Martedì 16 luglio 2024 passerà alla storia come il giorno del debutto deldi Antonioalle 18, allo stadio Comunale di Carciato è in programma la prima amichevole del ciclo estivo contro i dilettanti dell'Anaune Val di Non, club di Eccellenza del Trentino-Alto Adige che ormai da anni è invitato alla prima festa di calcio della stagione. Allo stadio è ovviamente atteso De Laurentiis, finora più spesso al lavoro nella quiete dello Sporthotel Rosatti, il quartiere generale della squadra. Tutte le amichevoli dell'estate, comprese quelle di Castel di Sangro, saranno trasmesse in esclusiva sull'app OneFootball (con l'Anaune è gratuita, il pacchetto costa 14,99 euro).