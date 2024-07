I grandi successi dell’integrazione | quando Yamal esultava per il Marocco e contro la Spagna Video

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di martedì 16 luglio 2024) Roma, 16 lug – L’identità svilita a un pezzo di carta di poco o nullo valore è una delle maggiori disgrazie di quest’epoca. Di dimostrazioni ne abbiamo diverse (anche in casa nostra), e il calcio è ancora una volta un metro utilissimo per rendersene conto. La scelta della maglia della nazionale, per gli oriundi così come per gli stranieri mascherati da “nuovi italiani” “nuovi spagnoli” che dir si voglia, è dettata solo dalla convenienza sportiva (salvo rarissime eccezioni, che però negli ultimi decenni non abbiamo avuto il piacere di constatare).