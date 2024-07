Gallipoli la nuova strada pedonale e i pochi parcheggi svuotano le spiagge | bagnanti e gestori degli stabilimenti furiosi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 16 luglio 2024) Tempo splendido esemi vuote a metà luglio a: un binomio che, giurano ibalneari qui sul litorale salentino, non si erano mai visti. Colpa di una, nata per nobili fini, e dell’assenza di. Così i villeggianti sono tenuti a distanza, non riescono a raggiungere leo devono lasciare l’auto a 1 chilometro e farsela a piedi sotto al sole. Un via Crucis a cui non tutti ivogliono o possono sottoporsi. Tanto che, iche si sfogano con il Corriere della Sera, segnalano un calo delle presenze tra il 60 e l’80 per cento. Cifre confermate anche dal loro principale rappresentante di categoria, Giuseppe Mancarella, presidente di Federteziario Balneari che la scorsa settimana ha parlato «situazione drammatica a».