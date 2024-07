Europei 2024 ecco la Top 11 dell’Uefa | domina la Spagna degli italiani neanche l’ombra

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024)la, c’è un solo giocatore dell’Inghilterra ed è rappresentata anche la Svizzera. L’Uefa ha diffuso la “Squadra dell’Europeo“, ovvero la Top 11 di Euro, selezionata dal team di osservatori tecnici. Ovviamente per laci sono ben 6 giocatori: campione d’Europa, la Roja hato il torneo vincendo tutte le partite e imponendo per distacco il miglior gioco. Il centrocampista Rodri è stato nominato Giocatore del Torneo di Euro, mentre il 17enne Lamine Yamal ha vinto il premio di Giovane Giocatore del Torneo, ed entrambi sono inclusi nella Top 11. Non c’è spazio per nessun giocatore dell’Italia di Spalletti, eliminata agli ottavi: giusto Gianluigi Donnarumma avrebbe potuto meritare un posto. La Top 11 di EuroGli osservatori tecnici hanno scelto il modulo 4-3-3, che è stato uno dei più utilizzati durante il torneo.