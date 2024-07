Dove mangiare a Venezia durante la Festa del Redentore secondo il Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 16 luglio 2024) Ini all'ascolto lo sanno bene: non c'èpiù sentita del. I nonni lo sanno ancora meglio: non c'è occasione migliore per visitare la città lagunare e godersi lo spettacolo pirotecnico sul bacino di San Marco. Al sicuro, ci auguriamo, soprattutto dopo quanto è successo nell'isolana di Malamocco, quando alcuni fuochi d'artificio sono caduti tra la genteuna sagra, provocando panico e ustioni ad alcuni degli spettatori. Per sabato 20 luglio sono previsti oltre 6.500 fuochi d'artificio, dedicati ai 700 anni dalla morte di Marco Polo, ricorrenza che si celebra proprio quest’anno. Il luogo migliore per godersi lo spettacolo pirotecnico è ovviamente dalle Fondamenta della Giudecca o dai giardini di Sant'Elena e, in attesa dei fuochi di mezzanotte, non c'è niente di meglio di una bella cena con gli amici o la famiglia.