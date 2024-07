Decreto Cutro l’avvocata dei migranti | Il governo rinuncia ai ricorsi Palazzo Chigi disse | Deciderà la Cassazione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Una polemica durata settimane, attacchi alla magistratura e la promessa di demolire le ordinanze rivolgendosi alla Suprema Corte. Ma ilha deciso dire a contrastare le decisioni dei giudici siciliani che avevano liberato, non convalidando i trattenimenti, alcuni. Trattenimenti che erano arrivato in base al controverso. Daera arrivato un messaggio molto chiaro: “Sarà laa sezioni Unite a decidere”. La– Il ministero dell’Interno, invece, hato aiincontro i provvedimenti del tribunale di Catania che ha negato la convalida del trattenimento dinel centro di Pozzallo disposta dal Questore di Ragusa in applicazione dele ha chiesto anche il ritiro della domanda pregiudiziale dinanzi la Corte di Giustizia.