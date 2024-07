Cosa mangiano i ciclisti a Tour dieta da 10mila calorie al giorno | “Vingegaard vuole il kebab”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 16 luglio 2024) L'alimentazione è diventata sempre più importante nello sport e anche nel ciclismo, durante ilde France i "carichi" da assimilare sono enormi per evitare scompensi di energie. "In una singola tappa si perdono fino a 10 kilo" ha assicurato il "food coach" della Visma Lease a Bike che poi ha raccontato come ci si nutre prima, durante e dopo una frazione alla Grande Boucle: "Non sono macchine, è importante che mangino anche i loro cibi preferiti". Anche Vingegaard, golosissimo di kebab.